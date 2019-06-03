الجمعة .. اربع مباريات في دور الثمانية من بطولة كاس العراق

2019/06/03 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم مباريات اياب دور الثمانية من بطولة الكاس، حيث ستلعب المباريات الأربع يوم الجمعة المقبل.وستقام ثلاث مباريات عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، ومباراة واحدة عند الساعة الثامنة مساءً، حيث سيلتقي فريق القوة الجوية فريق النفط في ملعب الاول، ويستضيف ملعب التاجي مباراة فريقي الكهرباء و الحدود، […]

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