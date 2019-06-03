محافظ ديالى يوجه بفتح تحقيق في حادثة أبو خنازير ويؤكد ان الوضع تحت السيطرة

2019/06/03 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ ديالى مثنى التميمي بفتح تحقيق في حادثة استشهاد 3 مواطنين في قرية ابو الخنازير بناحية ابي صيدا، مؤكدا ان الوضع الأمني في المحافظة تحت السيطرة.وقال مكتب التميمي في بيان اليوم ان”المحافظ عقد اجتماعاً امنياً موسعاً مع الاجهزة الامنية في المحافظة وبحضور كل من رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني وعدد من اعضاء […]

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