الغاء ٦٠ وكالة غذائية وطحين خلال في اذار والسبب؟؟

2019/06/03 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت دائرة التخطيط والمتابعة بوزارة التجارة عن الغاء ٦٠ وكالة غذائية وطحين خلال شهر اذار الماضي بسبب مخالفة وكلائها للضوابط والتعليمات.وذكرت الدائرة في بيان انها “قامت وللشهر ذاته بمنح ٩ وكالات وتدوير ١٥٢ وكالة ودمج ١١٩ وكالة واستحداث ٩ وكالات واعادة ٨ وكالات فضلا عن تسجيل ٢٧٩٦٠ طفل وتسجيل جديد ٥٣١٥٧ […]

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