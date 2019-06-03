حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير تندد بمجزرة المجلس العسكري بحق المعتصمين في ساحة الاعتصام

2019/06/03 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير بمجزرة المجلس العسكري بحق المعتصمين في ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم .بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى : (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءً عند ربهم يرزقون) 169/سورة آل عمران/صدق الله العلي العظيم.تعلن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير …

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