انتهاء موسم حصاد الحنطة في الديوانية بتسويق 171 ألف طن

2019/06/03 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في الديوانية، الاثنين، عن انتهاء موسم حصاد وتسويق الحنطة في المحافظة بتسويق أكثر من 171 ألف طن ضمن الخطة وخارجها.وقال رئيس اتحاد الجمعيات في الديوانية محمد الجليحاوي لـ/المعلومة/ ان “محافظة الديوانية انتهت من عمليات الحصاد والتسويق لمحصول الحنطة المزروعة منها ضمن الخطة الزراعية وخارجها”.وأضاف ان “إجمالي محصول الحنطة […]

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