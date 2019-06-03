جثث المحتجين في السودان تطفو على سطح نهر النيل!

2019/06/03 | 18:13

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بغداد اليوم - متابعة

قالت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الإثنين، إن جثث عدد من المحتجين بدأت تطفو على سطح النيل ...





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