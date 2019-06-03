محافظ ديالى يوجه بفتح تحقيق فوري بحادثة قرية أبو الخنازير

2019/06/03 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه محافظ ديالى مثنى التميمي بفتح تحقيق بحادثة أبو الخنازير، ضمن ناحية ابي صيدا في المحافظة.

وقال التميمي في تصريح، ان محافظة ديالى تعيش حالة من الاستقرار الامني بعد تحريرها من سطوة تنظيم داعش الارهابي، داعيا شيوخ ووجهاء واهالي المحافظة الى التعاون مع القوات الامنية لحفظ الامن وإدامة الاستقرار.

وشدد التميمي على ضرورة رفض وشجب كافة اشكال التفرقة التي يحاول البعض زرعها بين ابناء المحافظة، موجها بـفتح تحقيق من قبل الجهات الامنية لمتابعة حيثيات حادثة قرية ابو خنازير وتقديم الجناة إلى العدالة.

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