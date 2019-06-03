2019/06/03 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عن تسلق بعض الجهات السياسية للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وجعله مطية لتحقيق مأربها، فيما بينت أن المجلس ليس بالمستوى المطلوب ويفتقر لأدوات الرقابة.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “لجنة النزاهة معارضة من تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد إلا إن سكوتها يعد انتظار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية تكشف عن “تسلق” جهات لمجلس مكافحة الفساد لتحقيق مآربها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية تكشف عن “تسلق” جهات لمجلس مكافحة الفساد لتحقيق مآربها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).