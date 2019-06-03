2019/06/03 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السودان: المجلس العسكرى الانتقالى السوادني يجدد الدعوة لمواصلة التفاوض بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية في أقرب وقت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/03 | 18:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان: المجلس العسكرى الانتقالى السوادني يجدد الدعوة لمواصلة التفاوض بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية في أقرب وقت) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان: المجلس العسكرى الانتقالى السوادني يجدد الدعوة لمواصلة التفاوض بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية في أقرب وقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).