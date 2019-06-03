الإتحاد الوطني يوقف حملاته الإعلامية على الحزب الديمقراطي الكردستاني

2019/06/03 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الإتحاد الوطني توجيهات إلى مؤسساته الإعلامية بإيقاف الحملات الإعلامية على الحزب الديمقراطي الكردستاني.وأصدر لطيف الشيخ عمر المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني اليوم الإثنين بيانا أعلن فيه إيقاف الحملات الاعلامية ضد الاطراف التي تستهدف الاتحاد الوطني.وقال في بيان الاتحاد الوطني وبمناسبة العيد أبلغ جميع مؤسساته الاعلامية بالعمل على ما هو مطلوب للحفاظ […]

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