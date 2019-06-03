2019/06/03 | 18:24
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الرمادي : 160 مدرسة متضررة لم يتم إعادة إعمارها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكد قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي، الاثنين، وجود 160 مدرسة متضررة بشكل كامل لم ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الرمادي : 160 مدرسة متضررة لم يتم إعادة إعمارها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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