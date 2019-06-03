الرمادي : 160 مدرسة متضررة لم يتم إعادة إعمارها

2019/06/03 | 18:24

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بغداد:سومر نيوز

أكد قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي، الاثنين، وجود 160 مدرسة متضررة بشكل كامل لم ...

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