قبيل العيد .. الافراج عن مئات المعتقلين في السجون

2019/06/03 | 18:24

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت دائرة الإصلاح في لوزارة العدل، الاثنين، الإفراج عن 657 نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظ...

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