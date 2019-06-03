أمانة بغداد :رفع كتل كونكريتية من موقعين مغلقين منذ 11 سنة

2019/06/03 | 18:24

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بغدا:سومر نيوز

أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين في العاصمة مغلقين منذ 11 عاماَ....

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