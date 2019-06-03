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خمس دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر


خمس دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
2019/06/03 | 18:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وعليه تستحيل رؤية الهلال

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