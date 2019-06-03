اليمن .. استهداف عرض عسكري للتحالف السعودي في عدن بطائرة مسيرة

2019/06/03 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر في "سلاح الجو" اليمني، أن "هجوم نفذ بواسطة طائرة قاصف 2K، واستهدف عرضا عسكريا في معسكر رأس عباس غربي عدن"، مؤكدا "نجاحه".وسبق أن شن سلاح الجو المسير اليمني في كانون الثاني الماضي هجوما مماثلا استهدف عرضا عسكريا في قاعدة "عند" الجوية في محافظة لحج الجنوبية، ما أدى لمقتل ضباط كبار في قوات التحالف السعودي.

انتهى.ص.هـ.ح.

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