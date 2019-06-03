2019/06/03 | 18:28

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لجنة أطباء السودان: 13 قتيلا و116 جريحا جراء المصادمات بين قوات الأمن والمحتجين في الخرطوم

العالم الاسلامي

لجنة أطباء السودان: 13 قتيلا و116 جريحا جراء المصادمات بين قوات الأمن والمحتجين في الخرطوم

الاثنين 3 يونيو 2019 - 18:21

لجنة أطباء السودان: 13 قتيلا و116 جريحا جراء المصادمات بين قوات الأمن والمحتجين في الخرطوم

لجنة أطباء السودان: 13 قتيلا و116 جريحا جراء المصادمات بين قوات الأمن والمحتجين في الخرطوم

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