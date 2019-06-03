English | كوردى

لجنة أطباء السودان: 13 قتيلا و116 جريحا جراء المصادمات بين قوات الأمن والمحتجين في الخرطوم


لجنة أطباء السودان: 13 قتيلا و116 جريحا جراء المصادمات بين قوات الأمن والمحتجين في الخرطوم
2019/06/03 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

لجنة أطباء السودان: 13 قتيلا و116 جريحا جراء المصادمات بين قوات الأمن والمحتجين في الخرطوم

العالم الاسلامي

لجنة أطباء السودان: 13 قتيلا و116 جريحا جراء المصادمات بين قوات الأمن والمحتجين في الخرطوم

الاثنين 3 يونيو 2019 - 18:21

لجنة أطباء السودان: 13 قتيلا و116 جريحا جراء المصادمات بين قوات الأمن والمحتجين في الخرطوم

لجنة أطباء السودان: 13 قتيلا و116 جريحا جراء المصادمات بين قوات الأمن والمحتجين في الخرطوم 

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

www.alghadeer.tv/media/cache/2b/0e/2b0ef67f26189886ed7c853e9830d913

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة أطباء السودان: 13 قتيلا و116 جريحا جراء المصادمات بين قوات الأمن والمحتجين في الخرطوم ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة أطباء السودان: 13 قتيلا و116 جريحا جراء المصادمات بين قوات الأمن والمحتجين في الخرطوم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).

كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا