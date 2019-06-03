مفوضية الانتخابات: إختيار النظام الإنتخابي من مهام البرلمان

2019/06/03 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في معن الهيتاوي، ان تعديل او وضع النظام الانتخابي من مهام مجلس النواب وليس من مهام المفوضية.وقال الهيتاوي في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، أن "النظام الانتخابي في أية عملية انتخابية يحمل جنبة سياسية، ولايمكن ان يقر مالم يكون هنالك اتفاق بين الكتل السياسية".

واضاف "البرلمان هو من يحدد اختيار هو من يختار النظام الانتخابي في كل عملية انتخابية وهو ليس من اختصاص المفوضية التي تنحصر مهامها في الاعداد لهذا القانون لاجراء الانتخابات".

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