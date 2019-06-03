إحباط محاولة لاختطاف طفلة في منطقة تسعين بمحافظة كركوك

2019/06/03 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "شرطة النجدة والدوريات في كركوك احبطت، ظهر اليوم، محاولة لاختطاف طفلة في منطقة تسعين بالمحافظة من قبل شخصين مجهولي الهوية".وأضاف المصدر الامني، أن "القوة تمكنت من تحرير المخطوفة وتسليمها الى شعبة مكافحة الخطف لإجراء التحقيق الاصولي".

انتهى.ص.هـ.ح.

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