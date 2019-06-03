تربية النجف تحدد منتصف تموز موعداً لإعلان نتائج التعيينات

2019/06/03 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف:الفرات نيوز} حددت مديرية تربية محافظة النجف، منتصف شهر تموز المقبل موعداً لإعلان نتائج تعيينات المديرية.

وقال نائب محافظ النائب الأول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور لجنة التربية والمديرية العامة إن الحكومة المحلية، اليوم الاثنين، انه" يتابع منذ فترة ملف التعيينات في التربية، وهناك أكثر من ٣٠ ألف متقدم على ٨٧٣ درجة تم الإعلان عنها منذ أكثر من سبعة أشهر" .وأضاف الكرعاوي " لاتوجد هناك أية ضغوطات حول آلية التوزيع لكن فقط لدينا مشكلة في فهم الضوابط، حيث يوجد ٢٨ فقرة تم إيجاد حلول لها وحددنا سقف زمني يبدأ من ٩ حزيران، لفرز المرشحين ومن ثم فتح باب الاعتراض انتهاءا بالمصادقة على الأسماء المرشحة وإعلانها في 15 تموز" .وكانت الحكومة المحلية في النجف قد أعلنت عن موافقة وزارة المالية على منح المحافظة ٨٧٣ درجة وظيفية في قطاع التربية.انتهى

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