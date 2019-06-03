250 “داعشي” يختبئون بكهوف سرية في صحراء الانبار

2019/06/03 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/الانبار..أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار ،الاثنين، ان معلومات استخبارية مكنت من معرفة الأعداد التقريبية لعناصر عصابات داعش الاجرامية في مناطق المحافظة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية حصلت على معلومات من عناصرها الاستخباراتية في مناطق الكعرة والضبعة ووادي حوران والقذف ومناطق مختلفة من صحراء الانبار الغربية، تفيد بوجود نحو 250 عنصرا […]

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