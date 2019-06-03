2019/06/03 | 18:39

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1 % زيادة ارباح فريق المان سيتي عن العام الماضي

‏بلغت أرباح نادي مانشستر سيتي لموسم 2018/19 من البريميرليغ

151m£ بزيادة بلغت 1% عن ارباح الموسم الماضي 149.4m£ .

‏ايضاً حصل مانشستر سيتي على دخل بقيمة 233m£ من خلال النقل

التلفزيوني في البريميرليغ واوروبا وبلغت الزيادة بقيمة 27m£ مقارنه

بالموسم الماضي .

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