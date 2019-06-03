2019/06/03 | 18:42

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نجل طالباني محذراً: مللنا الصراعات وعلى الوطني والديمقراطي تجاوز الخلافات

بغداد/..



دعا نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني ، الاثنين، الأحزاب الكردية الى تجاوز الصراعات والخلافات، لافتا الى ان الامة الكردية ملت من هذه الخلافات.

وقال طالباني مهنئا في العيد، وفق بيان تلقته "عين العراق نيوز"، انه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اتقدم باحر التهاني والبتريكات للجميع، العيد فرصة ذهبية للتسامح وترسيخ السلم الاجتماعي، لكن مع الاسف تسير العلاقات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي باتجاه قد يؤدي الى تخريب فرحة العيد عن شعبنا.

وأضاف، شعبنا قد ملل من الصراعات والحرب الكلامية، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي والاحزاب الكردية الاخرى جربت الحرب والسلام والخلاف والعمل المشترك، وبعد كل تلك الاعوام يجب ان نكون قد فهمنا بان القوة في الاتفاق وليست في الحرب الاعلامية وتعميق الخلافات.

وتابع، الكورد في كركوك والمناطق المستقطعة الاخرى يعيشون في اوضاع سيئة جدا ولايشعرون بالامن والاستقرار وكل يوم يتعرضون للتطرف وحكم السلاح، لكن مع الاسف تم حصر المعركة في انتخاب المحافظ، وتم تضخيم مشكلة المرشح لذلك المنصب والتي هي جزء صغير من المشاكل المتراكمة لتلك المناطق منذ تأسيس الدولة العراقية.

وبين، انه من منطلق شعوري بمخاطر هذه الاوضاع وتنفيذاً للمهام التي تقع على عاتقي، ادعو قيادتي الاتحاد الوطني والكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الى يجعلا من هذا العيد الذي هو مناسبة كبيرة للتسامح، فرصة جديدة للاتفاق وتجاوز الخلافات.



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