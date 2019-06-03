إدارة الطلبة تستنكر تصرفات وزير الشباب والرياضة

2019/06/03 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اصدر نادي الطلبة، الاثنين، بياناً بشان حديث وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، مع جماهير النادي اثناء حضوره لمباراة الانيق امام الزوراء على ملعب الشعب الدولي، والتي انتهت بخسارة الانيق بخماسية نظيفة، امس الاحد.وذكر النادي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “الهيئة الادارية لنادي الطلبة، تستنكر التصرفات الغريبة التي قام بها […]

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