الكمارك تعلن إعادة 4 حاويات رز مخالفة للضوابط

2019/06/03 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

السلطات الكمركية في مركز بوابة البصرة، اليوم الاثنين، عن اعادة اربع حاويات تحتوي

مادة الرز لمخالفتها الشروط والتعليمات الخاصة بالاستيراد.

وقالت

الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اعادة

الاصدار اتت لكون الارساليات قد وردت بدون اوراق رسمية، وهو ما يخالف ضوابط وتعليمات

الاستيراد”

واضافت

“تمت اجراءات الاعادة وفقا للقوانين والتعليمات النافذة”.

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