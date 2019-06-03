بعد حادثة قرية “ابو خنازير”.. محافظ ديالى يوجه بفتح تحقيق وردع “الصفحات الوهمية”!

2019/06/03 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

عقد محافظ ديالى

مثنى التميمي, الاثنين، “اجتماعا امنيا موسعا” لمناقشة الاوضاع الامنية في المحافظة

على خلفية الاحداث الاخيرة في قرية ابو خنازير.

وذكر المكتب الاعلامي

للتميمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن ” الاجتماع عقد بحضور

كل من “رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني وعدد من اعضاء مجلس المحافظة و قائد عمليات

ديالى وقائد الشرطة ومدير استخبارات ومكافحة الاٍرهاب في ديالى حيث ناقش المجتمعون

مجمل الاوضاع الامنية في المحافظة وكيفية الحفاظ على النجاحات التي حققتها الاجهزة

الامنية بمختلف تشكيلاتها خلال الفترة السابقة”.

وبحسب البيان فإن

التميمي “أدان استهداف ثلاثة من ابناء المحافظة في قرية ابو خنازير بناحية ابو صيدا”، مبينا ان “الوضع الامني في المحافظة

تحت سيطرة القوات الامنية، نافيا وجود عمليات تهجير قسري في المحافظة”.

وقال التميمي ان

“محافظة ديالى تعيش حالة من الاستقرار الامني بعد تحريرها من سطوة تنظيم داعش الارهابي”،

داعيا شيوخ و وجهاء واهالي المحافظة بـ”التعاون مع القوات الامنية لحفظ الامن وادامة

الاستقرار”.

واضاف التميمي

“على جميع اهالينا في المحافظة رفض وشجب كافة اشكال التفرقة الذي يحاول البعض زرعها

بين ابناء المحافظة عبر استخدام وسائل عدة”, موجها بـ”فتح تحقيق من قبل الجهات الامنية

لمتابعة حيثيات حادثة قرية ابو خنازير وتقديم الجناة إلى العدالة، وردع بعض الصفحات

الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث بسمومها بين ابناء المحافظة”.

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