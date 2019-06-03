المعتقلون في هذه المحافظات سيحصلون على إجازة العيد 6 أيام

2019/06/03 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت دائرة إصلاح الكبار في

محافظة السليمانية، الاثنين، سماحها لعدد من الموقوفين لديها بالتمتع بإجازة عيد

الفطر وقضائه مع عوائلهم، وذلك وفق شروط.





وذكر المتحدث باسم دائرة الاصلاح في السليمانية فرهاد

قادر خلال تصريح صحفي إن “هناك قوانين

وتعليمات خاصة تتعامل بها دوائر الاصلاح في إقليم كردستان، تسمح للمحكومين بإجازة

خارج السجن، ولكن بشروط”.



.

وأضاف قادر أنه “حسب القوانين والتعليمات المتبعة يحق

لكل سجين قد أكمل ربع محكوميته أخذ إجازة لمدة ستة أيام خلال كل ثلاثة أشهر، على

أن يكون المحكوم مستوفياً لبعض الشروط، منها قضاءه المدة المذكورة بحسن سير

والسلوك ، وكفالة شخصين ورهن مبلغ 15 مليون دينار، مع رهن عقار”.

وأشار إلى أن “المحكومين بالإعدام والمؤبد

ومحكومي قضايا الارهاب وتجارة المخدرات غير مشمولين بهذا الإجراء”، لافتاً

إلى أنه “من اليوم الأول لهذا الشهر وحتى قبل ظهر اليوم الاثنين (3 حزيران)

سيسمح لـ 11 موقوفاً من أن يقضوا أيام عيد الفطر بين أسرهم”.

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