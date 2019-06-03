العدوان يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

2019/06/03 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل تحالف العدوان الامريكي السعودي الإماراتي ومرتزقته استهداف منازل ومزارع المواطنين بمحافظات الحديدة وصعدة، وإب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن الغزاة والمرتزقة

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