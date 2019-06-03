2019/06/03 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تدعو إلى تحقيق فوري ومستقل في استخدام القوة في السودان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/03 | 18:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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