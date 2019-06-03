2019/06/03 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حصلت “خطوة برس” على وثيقة صادرة عن شعبة الإعادة التابعة لإدارة المراتب في وزارة الداخلية تتضمن طلبا بتزويدها بأسماء المنتسبين الذين تم طردهم أو فصلهم من الخدمة لسنة 2008 وما تلاها من السنوات اللاحقة بسبب الأحداث الأمنية المرتبطة بتلك السنة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



إدارة المراتب في الداخلية تطلب أسماء المفصولين لتعيدهم إلى الخدمة وكالة خطوة برس.

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