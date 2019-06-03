اعدام فلوجي وزوجته في بيتهم

2019/06/03 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا إن “قوة امنية عثرت على جثة امرأة وزوجها مقتولين في منزلهما بمنطقة الزغاريت شمال ناحية الصقلاوية( ١٠كم شمال الفلوجة)

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