ائتلاف النصـر يرد على اللجنة المالية النيابية : لا اتفاق بين حكومة العبادي واقليم كردستان بشـأن رواتب الموظفيـن

2019/06/03 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة ائتلاف النصـر النيابيـة ، عدم وجود اي اتفاق بين حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي واقليم كردستان ، نافية تصريحات رئيس اللجنة المالية (النائب هيثم الجبوري) بشان صرف رواتب اقليم كردستان والتخصيصات المالية.وذكـر الناطق الرسمي للكتلة النائب فلاح الخفاجي ، تعليقا على زيادة حصة الاقليم من الرواتب خلال الحكومة الحالية ، ان […]

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