اختفاء طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي وعلى متنها 13 شخصاً

2019/06/03 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضحت صحيفة "indiatoday" أن أخر اتصال بالطائرة وهي من طراز أنتونوف أن-32، وكانت أقلعت من ولاية آسام، جرى الساعة الواحدة ظهر اليوم.وأفيد بأن طائرة النقل العسكرية الهندية كان على متنها طاقم مكون من 8 أشخاص، وخمسة ركاب، وفقد الاتصال بها بعد 35 دقيقة من إقلاعها.انتهى.ص.هـ.ح.

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