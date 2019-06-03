عبد المهدي في تهنئة نيجرفان: تسلمكم رئاسة الإقليم سينعكس إيجاباً على العراق

2019/06/03 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عبد المهدي في رقية بعث بها الى بارزاني بمناسبة تسنمه المنصب، "نقدم لكم أكمل التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لإقليم كردستان، متمنين لكم كل التوفيق والسداد في مهامكم الجديدة لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء شعبنا العزيز في الإقليم".وأضاف عبدالمهدي "إننا على ثقة بأن تسنمكم هذا المنصب سيحقق مزيداً من الدعم للارتقاء بالعلاقات بين المركز والإقليم مما سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي والأمني لبلدنا".وتابع انه "نغتنم هذه المناسبة لتهنئتكم بحلول عيد الفطر المبارك أعادة الله عليكم بموفر الصحة والعافية ولكل أبناء شعبنا العراقي بالرفاه والازدهار...كل عام وأنتم بخير".وجاءت هذه البرقية، بعد إجراء رئيس الوزراء العراقي، اتصالاً هاتفياً، مع نيجيرفان البارزاني، الثلاثاء الماضي، هنئه فيها بانتخابه رئيساً لإقليم كردستان.وانتخب برلمان كردستان، في الـ28 من أيار الفائت، نيجيرفان البارزاني، رئيساً لإقليم كردستان بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين.

انتهى.ص.هـ.ح.

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