2019/06/03 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن منطقة إدلب السورية لا زال الإرهابيون يستخدمونها لشن هجمات على المواقع المدنية والقوات الروسية، مشددا على أن استمرار هذا الأمر مرفوض.وقال بيسكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين، ردا على دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الوقف الفوري لقصف هذه المحافظة السورية: “كما تعلمون، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصاعد وتيرة التصريحات بين الكرملين والبيت الابيض بشأن سورية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصاعد وتيرة التصريحات بين الكرملين والبيت الابيض بشأن سورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).