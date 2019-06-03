وأصدر المجلس الوزاري للطاقة عدة قرارات فورية لتعزيز الطاقة الكهربائية أهمها:اولا: قيام وزارة الصناعة {شركة الصناعات الكهربائية} بتزويد وزارة الكهرباء ب ٣٥٠ محولة مختلفة القدرات لسد الثغرات والاختناقات الحاصلة في قطاع التوزيع .ثانيا: توفير التخصيصات المالية اللازمة من ميزانية الطوارئ لشراء المحولات من القطاع الخاص.
ثالثا: قيام شركات وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة بالتعاقد على تصليح محولات التوزيع العاطلة التابعة لوزارة الكهرباء ، وفق عقد طويل الأمد.وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ووزيرا الكهرباء والموارد المائية ووكلاء وزارات الكهرباء والصناعة والتخطيط وعدد من المدراء العامين والخبراء والمستشارين.انتهى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الوزاري للطاقة يناقش واقع الكهرباء ويصدر عدة قرارات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الوزاري للطاقة يناقش واقع الكهرباء ويصدر عدة قرارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).