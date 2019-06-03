إيران: تدشين فرع لغرفة التجارة العراقية – الإيرانية بمحافظة إيلام

2019/06/03 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دُشنَّ اليوم، السبت، فرع للغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق في مقر غرفة التجارة بمحافظة إيلام غرب إيران، وذلك بحضور مسؤولي كلا البلدين.

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