2019/06/03 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روسيا والقوات الحكومية السورية على وقف قصف محافظة إدلب في تغريدة له على تويتر، بعد بيان أصدره الكرملين وأشار فيه إلى أن موسكو ستواصل دعم هجوم تشنه الحكومة السورية منذ شهر.

وكتب ترامب قبيل مغادرته واشنطن في اتجاه العاصمة البريطانية لندن ” “نسمع أن روسيا وسوريا وإلى حد أقل إيران تشن قصفا جهنميا على محافظة إدلب في سوريا وتقتل العديد من المدنيين الأبرياء .



العالم يراقب هذه المجزرة.



ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها ؟ توقفوا”.

وعندما سئل ترامب ليل الأحد قبل مغادرته لزيارة بريطانيا عما ينوي فعله إزاء قتل المدنيين في إدلب قال للصحفيين إنه لا يحب هذا الوضع.



وقال “أمور سيئة تحدث”.

الكرملين

رد الكرملين اليوم الاثنين على انتقاد ترامب للتحرك العسكري الروسي والسوري في محافظة إدلب السورية، وقال إن هذا التحرك مبرر.

وردا على سؤال عن انتقاد ترامب، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن المسلحين يستخدمون إدلب كقاعدة لشن هجمات على أهداف مدنية وعسكرية، واصفا ذلك بأنه غير مقبول.

تركيا

ويشكو الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لموسكو منذ فترة طويلة من الهجمات التي تشنها الحكومة السورية بدعم من روسيا ضد مقاتلي المعارضة الذين يسيطرون على شمال غرب البلاد .

ويعد الهجوم في إدلب أكبر تصعيد في الحرب بين القوات السورية وجماعات المعارضة المسلحة منذ الصيف الماضي وأثارت مخاوف من تفجر أزمة إنسانية في ظل احتماء الآلاف من الضربات الجوية على الحدود التركية.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 200 ألف شخص فروا من العنف في إدلب منذ بدء الهجمات في أواخر أبريل نيسان.

هذا ويتواصل القصف الذي أودى بحياة العشرات وتشريد آلاف العائلات والأطفال، وقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هناك أكثر من 155 ضربة جوية استهدفت المدنيين وكذلك مستشفيات ومراكز رعاية صحية بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: Euronews

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يدعو لوقف “القصف الجهنمي” على إدلب والكرملين يرد) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يدعو لوقف “القصف الجهنمي” على إدلب والكرملين يرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).