طالبان توضح تفاصيل الهجوم على القوات الافغانية بولاية هرات وداعش تعلن قتلها طالبانيين

2019/06/03 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن عناصرطالبان في الساعة 10 البارحة هجوما واسعا على مركز شهرودك العسكري في سوق مديرية شيندند بولاية هرات.استخدمت أسلحة خفيفة وثقيلة في الهجوم، وأسفر عن مقتل 14 جنديا وجرح 8 آخرين.وقد تم تدمير 4 مدرعات همفي وسيارة من نوع رينجر، كما تم ضبط 3 بنادق، ورشاشين من العيار الثقيل، ومدفع هاون، ومسدس وكمية...

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