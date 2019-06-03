المجلس الوزاري للطاقة يعقد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لبحث واقع المنظومة الكهربائية

2019/06/03 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الوزاري للطاقة اجتماعا، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، لبحث واقع المنظومة الكهربائية ومستويات الانتاج والتوزيع والاستهلاك في بغداد والمحافظات

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