الحشد يسير دوريات نهرية لتأمين مناطق نهر دجلة في سامراء

2019/06/03 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيرت قوات الرسول البحرية في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، دوريات لتأمين مناطق نهر دجلة ومجرى النهر على حدود مدينة سامراء المقدسة

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