هجوم سعودي بحريني وإماراتي على الدوحة

2019/06/03 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير إن الجميع

بات يعرف أن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً، وفق تعبيره.

بدوره، هاجم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قطر

قائلاً إن تراجعها عن تأييد بياني القمتين الخليجية والعربية في مكة

المكرمة سببه فقدان السيادة وعدم الصدقية.



وزير الخارجية البحريني

خالد بن أحمد آل خليفة، هاجم بدوره قطر، مشيراً إلى أن موقف الدوحة

يكشف أنها أصبحت مرتهنة وتستنجد بالوسطاء على حد قوله.وكان وزير

الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أعلن تحفظ بلاده على

بياني القمتين لان بنودهما تركز على استهداف ايران دون الخوض بقضايا

المنطقة.وفي تصريحات صحافية له قال آل ثاني إن قمتي مكة تجاهلتا

القضايا المهمة في المنطقة كفلسطين والحرب في ليبيا

واليمن.

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