مرجع عراقي يحدد اول ايام عيد الفطر في العراق

2019/06/03 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المرجع الديني العراقي آية الله كمال الحيدري، عن اول ايام عيد الفطر.

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