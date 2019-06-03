المانيا تغرم سرطة الشريعة لانهم يعضون الناس عدم دخول الديسكو وشرب الخمر في رمضان

2019/06/03 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة ألمانية، ‏الإثنين‏، 3‏ حزيران‏، 2019 ، بتغريم سبعة متهمين مسلمين أدينوا بتشكيل “شرطة الشريعة” بغرامات تتراوح بين 300 الى 1800 يورو لإدانتهم بخرق القانون الألماني وهي عقوبات مخففة وتبدو تحذيرية.ورأى القضاة أن تصرف المدانين يحمل بعداً إرهابيا، وكانوا هؤلاء يرتدون سترات خاصة كُتب عليها “شرطة الشريعة” ويتجولون في شوارع مدينة فوبرتال غربي...

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