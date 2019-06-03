2019/06/03 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا إن “قوة امنية عثرت على جثة امرأة وزوجها مقتولين في منزلهما بمنطقة الزغاريت شمال ناحية الصقلاوية( ١٠كم شمال الفلوجة) وقتل المدرس المتقاعد حميد عبود شهاب المحمدي( أبو زياد) وزوجته في منطقة الزعاريت في ناحية الصقلاوية محافظة الأنبار، وقد كشفت الجريمة صباح اليوم بعدما مضى عليها يومان وأداة الجريمة (طبر).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعدام مدرس متقاعد فلوجي وزوجته في بيتهم بالطبر) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعدام مدرس متقاعد فلوجي وزوجته في بيتهم بالطبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).