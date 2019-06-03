علاج ثوري يطيل حياة مرضى سرطان البروستاتا

2019/06/03 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة طور باحثون علاجا جذريا يمكن أن يطيل أعمار الآلاف من الرجال المصابين بسرطان البروستاتا المتقدم.ويستخدم العلاج جزيئات عالية التقنية لتعقب الأورام في أي مكان في الجسم، وتفجيرها باستخدام “حمولة الإشعاع”.ويستهدف العلاج الجديد بروتينا على سطح خلايا سرطان البروستاتا، يسمى PSMA أو “مستضد الغشاء الخاص بالبروستاتا”.ويحتوي العلاج على جزيء يعرف باسم […]

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