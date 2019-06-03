2019/06/03 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة ألمانية، ‏الإثنين‏، 3‏ حزيران‏، 2019 ، بتغريم سبعة متهمين مسلمين أدينوا بتشكيل “شرطة الشريعة” بغرامات تتراوح بين 300 الى 1800 يورو لإدانتهم بخرق القانون الألماني وهي عقوبات مخففة وتبدو تحذيرية.ورأى القضاة أن تصرف المدانين يحمل بعداً إرهابيا، وكانوا هؤلاء يرتدون سترات خاصة كُتب عليها “شرطة الشريعة” ويتجولون في شوارع مدينة فوبرتال غربي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المانيا تغرم شرطة الشريعة لانهم يعضون الناس عدم دخول الديسكو وشرب الخمر في رمضان وكالة الاستقلال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا تغرم شرطة الشريعة لانهم يعضون الناس عدم دخول الديسكو وشرب الخمر في رمضان) نشر أولاً على موقع (وكالة الاستقلال) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا تغرم شرطة الشريعة لانهم يعضون الناس عدم دخول الديسكو وشرب الخمر في رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الاستقلال).