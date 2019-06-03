المجلس الوزاري للطاقـة يقرر توفيـر التخصيصات المالية اللازمة من ميزانية الطوارئ لشراء محولات الكهرباء

2019/06/03 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الوزاري للطاقة اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي لبحث واقع المنظومة الكهربائية ومستويات الانتاج والتوزيع والاستهلاك في بغداد والمحافظات واحتياجات المحطات الرئيسة والفرعية وايجاد الحلول للمشاكل الطارئة التي تواجه الشبكة الكهربائية ، وأعمال صيانة واصلاح المحطات الكهربائية ، كما ناقش عمل المولدات الأهلية .واصدر المجلس الوزاري للطاقة عدة قرارات فورية […]

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