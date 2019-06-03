2019/06/03 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة استخدام القوة المفرطة من طرف قوات الأمن ضد المدنيين في السودان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/03 | 19:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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