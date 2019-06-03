أفنان القاسم - عيدٌ تعيسٌ لخامنئي

2019/06/03 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم عيدٌ تعيسٌ لخامنئيلأنَّهُ يريدُ أنْ يفهمَنِيعيدٌ تعيسٌ للإيرانيينْلأنَّهُمْ يريدونَ أنْ يكونوا مجانينْعيدٌ تعيسٌ لطهرانْلأنَّهَا تريدُ أنْ تدخلَ التكنولوجيا مِنْ بابِ الرُّمَّانْعيدٌ تعيسٌ للحُسَيْنْلأنَّهُ يريدُ أنْ يحبَّهُ الشِّيِعَةُ مرةً والسُّنَّةُ مَرَّتَيْنْعيدٌ تعيسٌ لعليّْلأنَّهُ يريدُ أنْ يفاوضَ دونالدَ الغبيّْ

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