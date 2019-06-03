فلاح أمين الرهيمي - الكاتب ومعاناته

2019/06/03 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي من أشق الأمور على الكاتب حينما لم يجد صدى أو تجاوب من الجهة وخاصة الدولة ودوائرها التي يشار إليها بالمواضيع إيجابياً أو سلبياً ...في عهود سابقة كان يوجد في كل دائرة في محافظات العراق وحتى في الوزارة التابعة إلى الدولة العراقية مكتب إعلامي يطالع جميع الصحف التي تصدر في العراق للبحث ومعرفة ملاحظات أو موضوع يخص دائرتهم إيجابياً أو سلبياً فإذا كان الموضوع إيجابياً فيعني أن الدائرة تسير وتنجز أعمالها ......

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